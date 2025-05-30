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ХАМАС подтвердил, что пока проводит консультации по предложению Уиткоффа

ХАМАС подтвердил, что пока проводит консультации по предложению Уиткоффа ХАМАС подтвердил, что пока проводит консультации по предложению Уиткоффа
Другие страны
30 мая 2025 г. 20:51
ХАМАС подтвердил, что пока проводит консультации по предложению Уиткоффа

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что в настоящий момент проводит консультации относительно последнего поступившего к нему предложения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении группировки.

"ХАМАС по-прежнему обсуждает с палестинскими фракциями предложение [спецпосланника президента США] Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня", - говорится в заявлении.

30 мая член политбюро движения Басем Наим пояснил, что группировка также получила ответ израильской стороны на план Уиткоффа и считает, что он не отвечает ни одному из требований палестинского народа.

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