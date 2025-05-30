ХАМАС подтвердил, что пока проводит консультации по предложению Уиткоффа

ХАМАС подтвердил, что пока проводит консультации по предложению Уиткоффа

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что в настоящий момент проводит консультации относительно последнего поступившего к нему предложения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении группировки.

"ХАМАС по-прежнему обсуждает с палестинскими фракциями предложение [спецпосланника президента США] Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня", - говорится в заявлении.

30 мая член политбюро движения Басем Наим пояснил, что группировка также получила ответ израильской стороны на план Уиткоффа и считает, что он не отвечает ни одному из требований палестинского народа.