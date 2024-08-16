ХАМАС поддержало требование агентств ООН о недельном перемирии в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС поддержало инициативу ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) об установлении перемирия в секторе Газа на семь дней, чтобы вакцинировать детей анклава от полиомиелита.

Палестинское радикальное движение ХАМАС поддержало инициативу ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) об установлении перемирия в секторе Газа на семь дней, чтобы вакцинировать детей анклава от полиомиелита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовал в своем Telegram-канале официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк.

"ХАМАС поддерживает высказанную сегодня ООН просьбу установить в Газе режим прекращения огня сроком на неделю с целью вакцинации нескольких тысяч детей от полиомиелита", - говорится в документе.

Ар-Ришк добавил, что движение также "требует доставить лекарства и продукты питания для более 2 млн палестинцев, которые находятся в ловушке" в секторе Газа.