О нас

ХАМАС: Переговоры о втором этапе соглашения по Газе пока не начались

ХАМАС: Переговоры о втором этапе соглашения по Газе пока не начались Переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа до сих пор не начались, ответственность за задержку лежит на израильской стороне.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 17:24
ХАМАС: Переговоры о втором этапе соглашения по Газе пока не начались

Переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа до сих пор не начались, ответственность за задержку лежит на израильской стороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

"Переговоры по второму этапу соглашения пока не начались, сроки их проведения сорвал [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху из-за своей поездки в США", - подчеркнул Абу Марзук, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia.

В то же время он выразил надежду, что консультации в скором времени "возобновятся и войдут в привычное русло". По его словам, движение хочет на втором этапе сделки с Израилем прежде всего добиться освобождения одного из лидеров движения ФАТХ Марвана Баргути и генсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Ахмеда Саадата.

Накануне портал Ynet проинформировал, что израильская делегация прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе. По его данным, в делегацию вошли представители разведки "Моссад", Службы общей безопасности и армии, а также координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш. Со своей стороны израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Нетаньяху после возвращения из США планирует 11 или 13 февраля провести заседание кабинета министров, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников в Газе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке HƏMAS: Qəzza üzrə sazişin ikinci mərhələsi ilə bağlı danışıqlar hələ başlamayıb

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi