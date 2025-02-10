ХАМАС: Переговоры о втором этапе соглашения по Газе пока не начались

Переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа до сих пор не начались, ответственность за задержку лежит на израильской стороне.

Переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа до сих пор не начались, ответственность за задержку лежит на израильской стороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

"Переговоры по второму этапу соглашения пока не начались, сроки их проведения сорвал [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху из-за своей поездки в США", - подчеркнул Абу Марзук, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia.

В то же время он выразил надежду, что консультации в скором времени "возобновятся и войдут в привычное русло". По его словам, движение хочет на втором этапе сделки с Израилем прежде всего добиться освобождения одного из лидеров движения ФАТХ Марвана Баргути и генсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Ахмеда Саадата.

Накануне портал Ynet проинформировал, что израильская делегация прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе. По его данным, в делегацию вошли представители разведки "Моссад", Службы общей безопасности и армии, а также координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш. Со своей стороны израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Нетаньяху после возвращения из США планирует 11 или 13 февраля провести заседание кабинета министров, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников в Газе.