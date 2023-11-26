ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранных граждан

Международный комитет Красного Креста подтвердил, что группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, передала представителям организации 13 израильских заложников и 7 граждан других государ

Международный комитет Красного Креста подтвердил, что группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, передала представителям организации 13 израильских заложников и 7 граждан других государств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил в социальной сети X (ранее Twitter), что все препятствия для реализации соглашения об обмене преодолены благодаря посредничеству Дохи и Каира.

"После некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами. Сегодня вечером будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и еще 7 иностранцев", - написал аль-Ансари.

Во вторую группу израильских заложников входят пять женщин и восемь детей, уточнил представитель МИД. Среди палестинских заключенных, которые подлежат обмену в рамках соглашения о гуманитарном перемирии, шесть женщин и 33 ребенка.