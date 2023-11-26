О нас

ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранных граждан

ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранных граждан Международный комитет Красного Креста подтвердил, что группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, передала представителям организации 13 израильских заложников и 7 граждан других государ
Другие страны
26 ноября 2023 г. 01:12
ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранных граждан

Международный комитет Красного Креста подтвердил, что группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, передала представителям организации 13 израильских заложников и 7 граждан других государств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил в социальной сети X (ранее Twitter), что все препятствия для реализации соглашения об обмене преодолены благодаря посредничеству Дохи и Каира.

"После некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами. Сегодня вечером будут освобождены 39 палестинских гражданских лиц, а Газу покинут 13 израильских заложников и еще 7 иностранцев", - написал аль-Ансари.

Во вторую группу израильских заложников входят пять женщин и восемь детей, уточнил представитель МИД. Среди палестинских заключенных, которые подлежат обмену в рамках соглашения о гуманитарном перемирии, шесть женщин и 33 ребенка.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Возрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
ФотоВозрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
25 ноября 2023 г. 16:29
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
ФотоВ Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
24 ноября 2023 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
23 ноября 2023 г. 21:28
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
23 ноября 2023 г. 19:47
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi