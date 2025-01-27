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ХАМАС передал список заложников, который содержит информацию о пленниках

ХАМАС передал список заложников, который содержит информацию о пленниках Палестинское движение ХАМАС передало посредникам список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, которых планирует освободить на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня в анклаве. В переданном радикалами документе содержится "необ
Другие страны
27 января 2025 г. 04:50
ХАМАС передал список заложников, который содержит информацию о пленниках

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, которых планирует освободить на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня в анклаве. В переданном радикалами документе содержится "необходимая информация" о заложниках, указали представители движения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

"ХАМАС в воскресенье вечером передал посредникам необходимую информацию касательно списка пленных [заложников], которые будут освобождены в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе", - говорится в заявлении. Сколько имен фигурирует в списке и о какой конкретно информации идет речь, движение не уточнило.

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Версия на азербайджанском языке “HƏMAS” vasitəçilərə azad edəcəyi israilli girovların siyahısını verib

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