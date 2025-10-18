Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего в Газе заложника

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 01:58
    ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего в Газе заложника

    Палестинское радикальное движение ХАМАС при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста передало израильским военным в секторе Газа еще один гроб с останками заложника, погибшего в анклаве.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Согласно информации, военные в ближайшее время доставят гроб на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

    Имя погибшего, чье тело было передано, пока не разглашается.

    HƏMAS həlak olan daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verib

    Лента новостей