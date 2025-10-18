ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего в Газе заложника
Другие страны
- 18 октября, 2025
- 01:58
Палестинское радикальное движение ХАМАС при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста передало израильским военным в секторе Газа еще один гроб с останками заложника, погибшего в анклаве.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Согласно информации, военные в ближайшее время доставят гроб на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.
Имя погибшего, чье тело было передано, пока не разглашается.
