ХАМАС отвергло возвращение беженцев на север Газы на израильских условиях

Палестинское движение ХАМАС объявило о своем несогласии с возвращением перемещенных лиц на север сектора Газа на условиях, предложенных Израилем.

Палестинское движение ХАМАС объявило о своем несогласии с возвращением перемещенных лиц на север сектора Газа на условиях, предложенных Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

По их данным, израильская сторона пока серьезно колеблется относительно того, позволить ли жителям анклава вернуться в северные районы, особенно тем, кто моложе 45 лет. Кроме того, Израиль потребовал освободить всех заложников в течение шестинедельного перемирия безо всяких предварительных условий и ограничений, а военнопленных - до установления режима полного прекращения огня.

Таким образом, резюмируют источники, между ХАМАС и Израилем по-прежнему существуют серьезные разногласия относительно условий обмена заложников на палестинских заключенных и их числа, переговоры будут продолжены на следующей неделе. Посредники в лице Египта, Катара и США по-прежнему надеются, что смогут добиться перемирия в начале священного для мусульман месяца рамадана, который в этом году наступает 11 марта.

Ранее телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" проинформировал, что переговоры в Каире возобновятся в ближайшие дни. Многосторонние консультации по Газе проходили в египетской столице с 3 марта и на этом этапе, как передал телеканал Al Jazeera, завершились без достижения каких-либо договоренностей между ХАМАС и израильской стороной. Как указали источники телеканала, израильская сторона отклонила требования ХАМАС о "постоянном прекращении огня, выводе армейских подразделений с территории сектора и возвращении перемещенных лиц без каких-либо условий".