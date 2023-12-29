ХАМАС отверг трехэтапный план Египта по урегулированию в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло трехэтапный план Египта по прекращению огня в секторе Газа и урегулированию конфликта.

Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло трехэтапный план Египта по прекращению огня в секторе Газа и урегулированию конфликта.

Как передает Report, об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на главу госинформационной службы Египта Диаа Рашвана.

По данным издания, ХАМАС и Палестинский исламский джихад отвергли этот план.

До этого Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и ХАМАС. Он включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства.

Египетская инициатива представляет собой план прекращения боевых действий и освобождения всех оставшихся заложников в три этапа.

Первый этап - двухнедельное прекращение боевых действий с возможностью продления до трех или четырех в обмен на освобождение 40 заложников - женщин, несовершеннолетних и пожилых мужчин, особенно больных. Взамен Израиль освободит 120 палестинских заключенных. За это время военные действия прекратятся, израильские танки отойдут, а в Газу поступит гуманитарная помощь.

На втором этапе планируется сформировать технократическое правительство на Западном Берегу и в секторе Газа, которое будет наблюдать за восстановлением анклава и проложит путь к палестинским парламентским и президентским выборам.

Заключительный этап будет включать всеобъемлющее прекращение огня, освобождение оставшихся израильских заложников, в том числе солдат, в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, связанных с ХАМАС и террористической группировкой Палестинский исламский джихад. На этом этапе Израиль выведет свои войска из городов сектора Газа и позволит перемещенным лицам из сектора Газа с севера анклава вернуться в свои дома.