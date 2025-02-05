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ХАМАС отверг предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы

ХАМАС отверг предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы Радикальное движение ХАМАС отвергает предложение президента США Дональда Трампа о переселении проживающих в секторе Газа палестинцев в арабские страны под предлогом необходимости восстановления анклава.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 04:22
ХАМАС отверг предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы

Радикальное движение ХАМАС отвергает предложение президента США Дональда Трампа о переселении проживающих в секторе Газа палестинцев в арабские страны под предлогом необходимости восстановления анклава.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя движения Иззата ар-Ришка, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС.

"Мы отвергаем заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал наш палестинский народ в секторе Газа покинуть свою родину под предлогом восстановления", - говорится в тексте.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что предложение американского лидера представляет собой "вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов сообщило, что Трамп рассматривает Газу как "место сноса" и считает "бесчеловечным заставлять людей жить на непригодной для жизни земле". По оценке президента США, на восстановление Газы уйдет 10-15 лет, сообщило агентство.

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