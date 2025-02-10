ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС отложило процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня.

Палестинское радикальное движение ХАМАС отложило процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня.

Как передает Report , с таким заявлением выступил представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда в своем Telegram-канале.

"На протяжении последних трех недель мы наблюдали постоянные нарушения условий сделки со стороны противника. В связи с этим мы решили отложить освобождение пленных, которые должны были быть отпущены 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Израиль должен придерживаться [норм соглашения] и задним числом компенсировать ущерб, причиненный им за последние недели", - написал он.

ХАМАС считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда "задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах" на территорию анклава. При этом Абу Убайда подчеркнул, что радикалы полностью выполнили свои обязательства в рамках соглашения и привержены условиям сделки до тех пор, пока их соблюдает другая сторона.

Отметим, что ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа до сих пор не начались, и возложил ответственность за это на Израиль.