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ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках соглашения о перемирии

ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках соглашения о перемирии Палестинское движение ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках предлагаемого соглашения с Израилем о перемирии в секторе Газа.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 09:14
ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках соглашения о перемирии

Палестинское движение ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках предлагаемого соглашения с Израилем о перемирии в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

Израиль требует вернуть 40 заложников в соответствии с новым предложением об установлении перемирия в секторе Газа.

Однако ХАМАС заявил, что для этого ему придется освободить израильских солдат мужского пола. Движение отказывается освобождать мужчин-солдат, захваченных 7 октября прошлого года, и готово отпустить менее 40 заложников, сообщает телерадиокомпания Kan, называя этот вопрос самым большим препятствием на продолжающихся в Каире переговорах.

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