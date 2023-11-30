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ХАМАС освободит шесть заложников и передаст тела трех погибших израильтян

ХАМАС освободит шесть заложников и передаст тела трех погибших израильтян Палестинское движение ХАМАС до конца дня освободит шесть находящихся на территории сектора Газа заложников и передаст тела трех погибших граждан Израиля.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 21:00
ХАМАС освободит шесть заложников и передаст тела трех погибших израильтян

Палестинское движение ХАМАС до конца дня освободит шесть находящихся на территории сектора Газа заложников и передаст тела трех погибших граждан Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, освобождение заложников и передача тел произойдут в ближайшие часы.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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