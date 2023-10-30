ХАМАС опубликовал обращение заложников к руководству Израиля

Палестинское движение ХАМАС разместило в Telegram-канале обращение трех удерживаемых им заложниц к властям Израиля.

Движение ХАМАС разместило в Telegram-канале обращение трех удерживаемых им заложниц к властям Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в подписи к видео указано, что находящиеся в плену израильтяне обращаются к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Одна из женщин на видео призывает обменять всех заложников в секторе Газа на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

В свою очередь власти Израиля назвали видеозапись с израильскими заложниками "жестокой психологической пропагандой". В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что израильские власти "сделают все для возвращения похищенных и пропавших без вести людей домой".

По последним данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек.