О нас

ХАМАС опубликовал обращение заложников к руководству Израиля

ХАМАС опубликовал обращение заложников к руководству Израиля Палестинское движение ХАМАС разместило в Telegram-канале обращение трех удерживаемых им заложниц к властям Израиля.
Другие страны
30 октября 2023 г. 18:36
ХАМАС опубликовал обращение заложников к руководству Израиля

Движение ХАМАС разместило в Telegram-канале обращение трех удерживаемых им заложниц к властям Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в подписи к видео указано, что находящиеся в плену израильтяне обращаются к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Одна из женщин на видео призывает обменять всех заложников в секторе Газа на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

В свою очередь власти Израиля назвали видеозапись с израильскими заложниками "жестокой психологической пропагандой". В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что израильские власти "сделают все для возвращения похищенных и пропавших без вести людей домой".

По последним данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi