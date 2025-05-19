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ХАМАС опроверг сообщения о готовности освободить до девяти заложников

ХАМАС опроверг сообщения о готовности освободить до девяти заложников "Сведения о том, что движение согласилось освободить нескольких заложников в ответ на двухмесячное прекращение огня, не соответствуют действительности
Другие страны
19 мая 2025 г. 09:49
ХАМАС опроверг сообщения о готовности освободить до девяти заложников

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что оно согласилось освободить от семи до девяти заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, в обмен на перемирие с израильской стороной и освобождение группы палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ооответствующее заявление сделал представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

"Сведения о том, что движение согласилось освободить нескольких заложников в ответ на двухмесячное прекращение огня, не соответствуют действительности", - указал Абу Зухри, слова которого приводит палестинское агентство Maan.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS doqquza yaxın girovu azad etməyə razılıq verməsi barədə məlumatları təkzib edib
Версия на английском языке Senior Hamas official denies info that group will release 7-9 hostages for 60-day truce

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