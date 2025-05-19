ХАМАС опроверг сообщения о готовности освободить до девяти заложников

"Сведения о том, что движение согласилось освободить нескольких заложников в ответ на двухмесячное прекращение огня, не соответствуют действительности

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что оно согласилось освободить от семи до девяти заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, в обмен на перемирие с израильской стороной и освобождение группы палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ооответствующее заявление сделал представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

"Сведения о том, что движение согласилось освободить нескольких заложников в ответ на двухмесячное прекращение огня, не соответствуют действительности", - указал Абу Зухри, слова которого приводит палестинское агентство Maan.