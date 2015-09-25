ХАМАС обвинил Египет в затоплении своей границы

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Палестинская группировка ХАМАС в четверг обвинила власти Египта в заводнении своей границы на юге палестинского анклава в секторе Газа, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

В течение нескольких недель со стороны Египта велись раскопки рва, который затем заполняли водой. Палестинцы считают, что таким образом египетские службы безопасности уничтожают последние оставшиеся туннели между Газой и Синаем.

Представители палестинского государства опасаются, что такие шаги еще больше изолируют Газу, где более 100 тыс. человек остались без работы и крова после введения блокады со стороны Израиля.

Каир не прокомментировал критику ХАМАС.

Египет уже создал буферную зону в десять км (6,2 мили) в длину и полкилометра в ширину вдоль своей границы с сектором Газа.

После свержения президента-исламиста Мохаммеда Мурси в 2013 году, Египет уничтожил сотни туннелей, используемых для транспортировки товаров и оружия боевиками в Газу с Синайского полуострова.

В результате у ХАМАС установились напряженные отношения с нынешним президентом Абдель Фаттахом аль-Сиси.