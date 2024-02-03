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ХАМАС обсуждает парижскую инициативу со всеми палестинскими фракциями

ХАМАС обсуждает парижскую инициативу со всеми палестинскими фракциями Палестинское движение ХАМАС проводит консультации с представителями всех палестинских фракций по поводу многосторонней инициативы, выработанной на встрече в Париже, относительно возможного перемирия и обмена заложников на палестинских заключенных.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 23:42
ХАМАС обсуждает парижскую инициативу со всеми палестинскими фракциями

Палестинское движение ХАМАС проводит консультации с представителями всех палестинских фракций по поводу многосторонней инициативы, выработанной на встрече в Париже, относительно возможного перемирия и обмена заложников на палестинских заключенных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

"ХАМАС находится в постоянном контакте и консультируется со всеми силами и фракциями палестинского сопротивления", - отметил Хамдан, слова которого приводятся в Telegram-канале движения.

Он пояснил, что детальные обсуждения ведутся "с партнерами и соратниками по сопротивлению". Хамдан добавил, что при этом руководство ХАМАС "ценит все национальные позиции, которые отражают единство палестинцев".

Хамдан подтвердил, что обсуждение инициативы, выработанной в Париже, "проходит с учетом необходимости выполнения ряда условий".

Напомним, что ранее ХАМАС дало согласие на поэтапное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках новой сделки по обмену заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS Paris təşəbbüsünü bütün Fələstin qrupları ilə müzakirə edir

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