ХАМАС обсуждает парижскую инициативу со всеми палестинскими фракциями

Палестинское движение ХАМАС проводит консультации с представителями всех палестинских фракций по поводу многосторонней инициативы, выработанной на встрече в Париже, относительно возможного перемирия и обмена заложников на палестинских заключенных.

Палестинское движение ХАМАС проводит консультации с представителями всех палестинских фракций по поводу многосторонней инициативы, выработанной на встрече в Париже, относительно возможного перемирия и обмена заложников на палестинских заключенных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

"ХАМАС находится в постоянном контакте и консультируется со всеми силами и фракциями палестинского сопротивления", - отметил Хамдан, слова которого приводятся в Telegram-канале движения.

Он пояснил, что детальные обсуждения ведутся "с партнерами и соратниками по сопротивлению". Хамдан добавил, что при этом руководство ХАМАС "ценит все национальные позиции, которые отражают единство палестинцев".

Хамдан подтвердил, что обсуждение инициативы, выработанной в Париже, "проходит с учетом необходимости выполнения ряда условий".

Напомним, что ранее ХАМАС дало согласие на поэтапное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках новой сделки по обмену заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.