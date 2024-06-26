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ХАМАС обстрелял сопровождавших гуманитарный конвой ООН израильских солдат

ХАМАС обстрелял сопровождавших гуманитарный конвой ООН израильских солдат Боевики палестинского движения ХАМАС обстреляли из миномета сопровождавших гуманитарный конвой ООН солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Другие страны
26 июня 2024 г. 09:12
ХАМАС обстрелял сопровождавших гуманитарный конвой ООН израильских солдат

Боевики палестинского движения ХАМАС обстреляли из миномета сопровождавших гуманитарный конвой ООН солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

Инцидент произошел во время сопровождения конвоя Детского фонда ООН.

"Во время скоординированных мероприятий террористическая организация ХАМАС выпустила снаряд по гуманитарному маршруту в непосредственной близости к конвою ЮНИСЕФ и солдатам ЦАХАЛ, которые охраняли местность", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Hamas attacks Israeli soldiers escorting UN humanitarian convoy

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