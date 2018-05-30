ХАМАС объявил о возвращении к перемирию с Израилем - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о достижении договоренностей восстановить режим прекращения огня с Израилем после обмена ударами, который продолжался почти сутки, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Минувшей ночью палестинцы обстреливали ракетами южные районы Израиля, а израильтяне вновь бомбили объекты боевиков в секторе Газа, однако с утра в зоне противостояния установилось затишье.

"В последние часы, после того как сопротивление смогло отразить агрессию и не допустить переписывания правил игры, было предпринято множество посреднических усилий и достигнуты договоренности в отношении возвращения к взаимопониманиям о прекращении огня в секторе Газа… насколько силы оккупации будут его соблюдать", — сказано в заявлении ХАМАС.

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В свою очередь власти Израиля опровергли сообщения о достижении соглашения о прекращении огня с палестинскими вооруженными группировками в секторе Газа.

"Израиль не хочет ухудшения ситуации, однако насилие должны прекратить те, кто его начал. Израиль заставит ХАМАС заплатить за обстрелы", - заявил израильский министр по делам разведки Исраэль Кац.