ХАМАС не включит граждан США в число первых 13 освобождаемых заложников

Граждане США не войдут в первую группу из 13 заложников, которых намерено освободить палестинское радикальное движение ХАМАС.

Граждане США не войдут в первую группу из 13 заложников, которых намерено освободить палестинское радикальное движение ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По данным источника, власти США рассчитывают, что американцы будут освобождены в числе первых 50 человек.

Как заявил во вторник высокопоставленный сотрудник вашингтонской администрации, власти Соединенных Штатов ожидают, что не менее трех американцев войдут в число заложников, которых ХАМАС освободит на начальном этапе реализации договоренностей с Израилем. Американский чиновник уточнил, что речь идет о "трехлетней девочке по имени Эбигейл" и "двух женщинах".