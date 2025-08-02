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ХАМАС не сложит оружие, пока не будет создано независимое палестинское государство

ХАМАС не сложит оружие, пока не будет создано независимое палестинское государство ХАМАС не сложит оружие, пока не будет создано независимое палестинское государство
Другие страны
2 августа 2025 г. 17:51
ХАМАС не сложит оружие, пока не будет создано независимое палестинское государство

ХАМАС заявил, что не сложит оружие до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabia.

"Вооруженное сопротивление не может быть прекращено без полного восстановления наших национальных прав, прежде всего создания независимого, полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме”, - говорится в заявлении палестинской военизированной группировки.

Напомним, что непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем, направленные на достижение 60-дневного прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников, на прошлой неделе зашли в тупик.

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