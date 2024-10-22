ХАМАС не планирует разглашать имя нового лидера

Радикальное палестинское движение ХАМАС не намерено разглашать имя своего будущего лидера.

Радикальное палестинское движение ХАМАС не намерено разглашать имя своего будущего лидера.

Как передает Report , об этом со ссылкой на неназванного представителя движения сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что ХАМАС по соображениям безопасности, скорее всего, не будет публично сообщать о личности своего нового лидера. До выборов главы, которые пройдут в марте будущего года, движение будет возглавлять комитет из пяти человек.

Ранее сообщалось, что ХАМАС не планирует назначать преемника ликвидированного Израилем главы политбюро Яхьи Синвара до внутренних выборов в марте 2025 года.

Среди предполагаемых преемников Синвара числятся Мохаммед Дервиш, Халиль аль-Хайя, Мохаммед Наззаль и Халед Машаль.