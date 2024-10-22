ХАМАС не планирует разглашать имя нового лидера

Радикальное палестинское движение ХАМАС не намерено разглашать имя своего будущего лидера.
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Отмечается, что ХАМАС по соображениям безопасности, скорее всего, не будет публично сообщать о личности своего нового лидера. До выборов главы, которые пройдут в марте будущего года, движение будет возглавлять комитет из пяти человек.
Ранее сообщалось, что ХАМАС не планирует назначать преемника ликвидированного Израилем главы политбюро Яхьи Синвара до внутренних выборов в марте 2025 года.
Среди предполагаемых преемников Синвара числятся Мохаммед Дервиш, Халиль аль-Хайя, Мохаммед Наззаль и Халед Машаль.