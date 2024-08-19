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ХАМАС назвал причину отказа от сделки с Израилем

ХАМАС назвал причину отказа от сделки с Израилем Палестинская радикальная организация ХАМАС отклонила последнее предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем, обсуждавшееся в Дохе, столице Катара.
Другие страны
19 августа 2024 г. 09:01
ХАМАС назвал причину отказа от сделки с Израилем

Палестинская радикальная организация ХАМАС отклонила последнее предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем, обсуждавшееся в Дохе, столице Катара.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

ХАМАС заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху "выдвигает новые условия и требования", чтобы подорвать переговоры и продлить конфликт в Газе,

"Мы полностью возлагаем на Нетаньяху ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения", — говорится в заявлении организации.

Израильский телеканал Kan ранее сообщал, что Нетаньяху заявил своим министрам о низких шансах на достижение соглашения с ХАМАС.

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Версия на английском языке Hamas announces reason for rejecting US hostage-ceasefire proposal
Версия на азербайджанском языке HƏMAS İsraillə razılaşmadan imtinanın səbəbini açıqlayıb

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