ХАМАС нанесло по Тель-Авиву самый массированный ракетный удар с начала эскалации

Радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло 20 ноября самый массированный ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив с момента начала вооруженных действий 7 октября.

Радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло 20 ноября самый массированный ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив с момента начала вооруженных действий 7 октября.

Как передает Report, об этом сообщают арабские телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen.

Также, по информации Al Arabiya, под обстрелы ХАМАС попало несколько городов центральной части Израиля.

Как отметили в группировке "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевом крыле радикального палестинского движения ХАМАС - обстрел по израильской территории велся в ответ "на убийство мирного населения".