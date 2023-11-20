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ХАМАС нанесло по Тель-Авиву самый массированный ракетный удар с начала эскалации

ХАМАС нанесло по Тель-Авиву самый массированный ракетный удар с начала эскалации Радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло 20 ноября самый массированный ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив с момента начала вооруженных действий 7 октября.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 21:28
ХАМАС нанесло по Тель-Авиву самый массированный ракетный удар с начала эскалации

Радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло 20 ноября самый массированный ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив с момента начала вооруженных действий 7 октября.

Как передает Report, об этом сообщают арабские телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen.

Также, по информации Al Arabiya, под обстрелы ХАМАС попало несколько городов центральной части Израиля.

Как отметили в группировке "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевом крыле радикального палестинского движения ХАМАС - обстрел по израильской территории велся в ответ "на убийство мирного населения".

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS Təl-Əvivə ağır raket zərbələri endirib

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