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ХАМАС может в пятницу передать Израилю 13 заложников на границе с Египтом

ХАМАС может в пятницу передать Израилю 13 заложников на границе с Египтом Палестинская радикальная группировка ХАМАС, вероятно, позднее в пятницу передаст Израилю первые 13 заложников, израильские военные встретят их на территории Египта.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 14:09
ХАМАС может в пятницу передать Израилю 13 заложников на границе с Египтом

Палестинская радикальная группировка ХАМАС, вероятно, позднее в пятницу передаст Израилю первые 13 заложников, израильские военные встретят их на территории Египта.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Haaretz.

"Ожидается, что 13 заложников, которых планируют освободить сегодня, передадут Израилю в 16:00 по местному времени, вероятнее всего через КПП "Рафах", - информирует газета.

Согласно договоренностям между ХАМАС и Израилем, сначала освобожденных передадут сотрудникам Красного Креста, которые будут сопровождать их до границы с Египтом. После того, как заложников встретят израильские военные, они пройдут медосмотр и проведут телефонный разговор с родственниками.

Издание отмечает, что тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, отправят в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева. Остальных распределят по пяти другим медцентрам, где их будут ждать родственники. Позднее они пройдут комплексное медицинское обследование. Помимо этого, взрослых опросят представители службы безопасности.

Израильская служба тюрем в пятницу приступила к подготовке к освобождению первых 39 палестинских заключенных в рамках договоренности, достигнутой с группировкой ХАМАС.

"Палестинские заключенные, которые, как предполагается, будут освобождены в пятницу, будут перемещены из тюрьмы "Офер" на КПП "Бейтуния" на Западном берегу реки Иордан. Там их освободят, и оттуда они отправятся домой", - привело издание выдержку из заявления службы тюрем.

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Версия на английском языке Palestinians say 24 women, 15 teenaged males to be freed from Israeli jails

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