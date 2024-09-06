ХАМАС может разрешить представителям МККК посетить заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС может позволить представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) навестить заложников.

Палестинское радикальное движение ХАМАС может позволить представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) навестить заложников.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

Издание утверждает, что в его распоряжении оказался документ с компьютера, вероятно, принадлежавшего новому лидеру движения Яхье Синвару, в котором излагается стратегия ХАМАС в переговорах по прекращению огня. Документ датируется началом 2024 года и, вероятно, был утвержден Синваром лично.

"Во время переговоров о второй фазе ХАМАС разрешит Красному Кресту посетить некоторых заложников в качестве жеста доброй воли и для того, чтобы передать новости их родным", - говорится в документе.

Кроме того, движение хочет, чтобы вдоль восточной и северной границ с Израилем были размещены арабские вооруженные силы.

"Арабские вооруженные силы должны служить в качестве буфера, чтобы предотвратить вторжение противника в Газу после окончания войны до тех пор, пока ХАМАС не реорганизуют свои ряды и военные возможности", - сказано в документе.