ХАМАС может освободить 50 заложников с двойным гражданством

ХАМАС может освободить порядка 50 заложников - обладателей двойного гражданства, удерживаемых в секторе Газа.

ХАМАС может освободить порядка 50 заложников - обладателей двойного гражданства, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным израильского военного чиновника, соответствующих договоренностей, возможно, удастся достичь в результате переговоров представителей США и Катара. Он отметил, что освобождение заложников с двойным гражданством не будет частью какой-либо крупномасштабной сделки.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США оказали давление на Израиль, чтобы отложить начало наземной операции в секторе Газа и добиться освобождения заложников. Армия обороны Израиля располагает информацией о том, что ХАМАС удерживает в заложниках порядка 222 человек.