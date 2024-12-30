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ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа

ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа Израиль отказался как предоставить карту вывода своих войск с территории сектора Газа, так и дать обязательства прекратить там боевые действия.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 09:40
ХАМАС: Израиль отказывается предоставить карту вывода войск из сектора Газа

Израиль отказался как предоставить карту вывода своих войск с территории сектора Газа, так и дать обязательства прекратить там боевые действия.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.

"На этот раз [Израиль] отказывается предоставить четкие карты вывода из сектора Газа, то есть не хочет закрепить, где и когда будет выходить. Он не хочет давать четкие и окончательные слова о прекращении войны",- заявил он.

25 декабря ХАМАС уже обвинял Израиль в выдвижении новых условий по выводу войск из анклава, остановке боевых действий и обмену. В ответ канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила, что именно движение осложняет достижение сделки по прекращению огня и обмену заложниками, отказываясь от ранее принятых договоренностей.

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