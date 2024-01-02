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ХАМАС и Израиль сильно расходятся в позициях по новой сделке с заложниками

ХАМАС и Израиль сильно расходятся в позициях по новой сделке с заложниками Взгляды ХАМАСа и Израиля сильно расходятся в позициях по новой сделке по освобождению заложников.
Другие страны
2 января 2024 г. 02:15
ХАМАС и Израиль сильно расходятся в позициях по новой сделке с заложниками

Взгляды ХАМАСа и Израиля сильно расходятся в позициях по новой сделке по освобождению заложников.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, переговоры Израиля с ХАМАС о новой сделке по освобождению заложников "очень трудны", поскольку ХАМАС выдвигает непомерные требования, которые Израилю будет трудно принять.

Высокопоставленные чиновники сообщают, что усилия по достижению сделки вряд ли принесут плоды в ближайшее время.

При этом отмечается, что ХАМАС хочет, чтобы Израиль вывел все войска из сектора Газа.

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