ХАМАС и Израиль сильно расходятся в позициях по новой сделке с заложниками

Взгляды ХАМАСа и Израиля сильно расходятся в позициях по новой сделке по освобождению заложников.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, переговоры Израиля с ХАМАС о новой сделке по освобождению заложников "очень трудны", поскольку ХАМАС выдвигает непомерные требования, которые Израилю будет трудно принять.
Высокопоставленные чиновники сообщают, что усилия по достижению сделки вряд ли принесут плоды в ближайшее время.
При этом отмечается, что ХАМАС хочет, чтобы Израиль вывел все войска из сектора Газа.