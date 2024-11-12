О нас

ХАМАС и ФАТХ разрабатывают совместный план восстановления Газы

ХАМАС и ФАТХ разрабатывают совместный план восстановления Газы Палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, играющая главную роль на Западном берегу реки Иордан, разрабатывают совместный план постконфликтного восстановления сектора Газа.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 10:01
ХАМАС и ФАТХ разрабатывают совместный план восстановления Газы

Палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, играющая главную роль на Западном берегу реки Иордан, разрабатывают совместный план постконфликтного восстановления сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники среди палестинских и арабских чиновников сообщили о том, что главным пунктом плана стало создание "комитета палестинских технократов", не связанных ни с одной из сторон. Главной задачей органа станет управление "распределением помощи и восстановлением" анклава после окончания боевых действий. Издание отмечает, что достижение ХАМАС и ФАТХ консенсуса в этом вопросе способствует реализации обсуждаемого США и Израилем плана, согласно которому в Газе до проведения выборов должно быть сформировано "временное технократическое правительство". По словам высокопоставленного чиновника Палестинской национальной администрации (ПНА), вероятно, именно эта формула ляжет в основу будущего соглашения.

Однако, как пишет WSJ, реализация плана ХАМАС и ФАТХ зависит от успеха сделки по прекращению огня, которую Израиль и палестинское движение не могут согласовать уже более года. Кроме того, пока неясно, поддержит ли еврейское государство создание в Газе подобного комитета.

Новый раунд переговоров между ХАМАС и ФАТХ прошел в Каире со 2 по 4 ноября. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник сообщал, что стороны обсуждают вопросы управления Газой посредством Комитета общественной поддержки - структуры, которая "создана указом президента Государства Палестина Махмуда Аббаса", "связана с ПНА" и "включает независимых представителей". Собеседник телеканала тогда подчеркнул, что встреча двух фракций "направлена на достижение палестинского единства, а не на отделение Западного берега Иордана от Газы".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi