ХАМАС и ФАТХ разрабатывают совместный план восстановления Газы

Палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, играющая главную роль на Западном берегу реки Иордан, разрабатывают совместный план постконфликтного восстановления сектора Газа.

Палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, играющая главную роль на Западном берегу реки Иордан, разрабатывают совместный план постконфликтного восстановления сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники среди палестинских и арабских чиновников сообщили о том, что главным пунктом плана стало создание "комитета палестинских технократов", не связанных ни с одной из сторон. Главной задачей органа станет управление "распределением помощи и восстановлением" анклава после окончания боевых действий. Издание отмечает, что достижение ХАМАС и ФАТХ консенсуса в этом вопросе способствует реализации обсуждаемого США и Израилем плана, согласно которому в Газе до проведения выборов должно быть сформировано "временное технократическое правительство". По словам высокопоставленного чиновника Палестинской национальной администрации (ПНА), вероятно, именно эта формула ляжет в основу будущего соглашения.

Однако, как пишет WSJ, реализация плана ХАМАС и ФАТХ зависит от успеха сделки по прекращению огня, которую Израиль и палестинское движение не могут согласовать уже более года. Кроме того, пока неясно, поддержит ли еврейское государство создание в Газе подобного комитета.

Новый раунд переговоров между ХАМАС и ФАТХ прошел в Каире со 2 по 4 ноября. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник сообщал, что стороны обсуждают вопросы управления Газой посредством Комитета общественной поддержки - структуры, которая "создана указом президента Государства Палестина Махмуда Аббаса", "связана с ПНА" и "включает независимых представителей". Собеседник телеканала тогда подчеркнул, что встреча двух фракций "направлена на достижение палестинского единства, а не на отделение Западного берега Иордана от Газы".