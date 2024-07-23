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ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола

ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола Представители палестинского радикального движения ХАМАС и партии ФАТХ подписали в Пекине соглашение о завершении многолетнего раскола и об укреплении палестинского единства.
Другие страны
23 июля 2024 г. 11:45
ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола

Представители палестинского радикального движения ХАМАС и партии ФАТХ подписали в Пекине соглашение о завершении многолетнего раскола и об укреплении палестинского единства.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на государственные китайские СМИ.

Детали достигнутых договоренностей агентству не известны.

Китайский телеканал CGTN сообщил в соцсети, что переговоры палестинских группировок начались в Пекине 21 июля, а 22 июля представители ХАМАС и ФАТХ, а также еще 12 палестинских движений провели встречу с главой китайского МИД Ваном И.

Летом 2007 года ХАМАС, победивший годом ранее на выборах, изгнал ФАТХ из сектора Газа и с тех пор единолично правит в анклаве. После этого ХАМАС и Палестинская национальная администрация провели с тех пор несколько раундов переговоров по вопросам единства, но ни одни не принесли результата.

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Версия на английском языке Hamas and Fatah sign agreement to end long-standing rift

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