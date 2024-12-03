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ХАМАС и ФАТХ договорились создать комитет по управлению Газой после конфликта

ХАМАС и ФАТХ договорились создать комитет по управлению Газой после конфликта Радикальное палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, играющая главную роль на Западном берегу реки Иордан, заключили соглашение об управлением сектором Газа после завершения конфликта.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 12:55
ХАМАС и ФАТХ договорились создать комитет по управлению Газой после конфликта

Радикальное палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, играющая главную роль на Западном берегу реки Иордан, заключили соглашение об управлением сектором Газа после завершения конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

Участники переговоров сообщили о том, что стороны одобрили проект соглашение по итогам переговоров, прошедших в Каире.

Согласно документу, комитет, в который войдут 10-15 человек, будет отвечать за гуманитарную помощь, образование, здравоохранение, экономику и восстановление сектора Газа после завершения конфликта.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS və FƏTH gələcəkdə Qəzzanın idarə edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib

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