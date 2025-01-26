ХАМАС гарантировал возвращение Израилю заложницы Арбель Йехуд

Палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам, что заложница Арбель Йехуд, на освобождении которой настаивают власти Израиля, жива и вернется на родину.

Палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам, что заложница Арбель Йехуд, на освобождении которой настаивают власти Израиля, жива и вернется на родину.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

"Израиль затягивает с выполнением своих обязательств в рамках соглашения под предлогом того, что ничего не знает о судьбе Арбель Йехуд, хотя ХАМАС проинформировал посредников, что она жива, и дал все необходимые гарантии того, что она будет освобождена", - сообщили в ведомстве.

Отметим, в субботу канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что в соответствии с соглашением израильская сторона не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава, пока не будет урегулирована ситуация с заложницей А.Йехуд. В ведомстве отметили, что она должна была быть освобождена 25 января.