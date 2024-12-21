ХАМАС: Достижение соглашения по Газе близко как никогда

Палестинские группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" на прошедшей в Каире встрече заявили о том, что достижение соглашения с израильской стороной по урегулированию в секторе Газа близко как никогда раньше.

Палестинские группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" считают, что достижение соглашения с израильской стороной по урегулированию в секторе Газа близко как никогда раньше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление трех радикальных движений, опубликованное в Telegram-канале ХАМАС.

Отмечается, что на встрече трех фракций, состоявшейся в Каире на минувшей неделе, подчеркивалась заинтересованность в прекращении боевых действий в секторе Газа, "поскольку возможность достижения договоренностей стала ближе, чем когда-либо ранее, при условии, что Израиль перестанет выдвигать новые условия".

В заявлении отмечается, что в ходе переговоров в Каире представители трех палестинских группировок обсудили с посредниками "развитие непрямых переговоров [с израильской стороной] о прекращении огня в секторе и соглашении по обмену заложников, а также развитие обстановки на уровне [Ближневосточного] региона".

Кроме того, делегации трех фракций высказались за "завершение проекта по формированию так называемого Комитета общественной поддержки по управлению сектором Газа и важность начала практических шагов по его созданию".