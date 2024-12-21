О нас

ХАМАС: Достижение соглашения по Газе близко как никогда

ХАМАС: Достижение соглашения по Газе близко как никогда Палестинские группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" на прошедшей в Каире встрече заявили о том, что достижение соглашения с израильской стороной по урегулированию в секторе Газа близко как никогда раньше.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 17:30
ХАМАС: Достижение соглашения по Газе близко как никогда

Палестинские группировки ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" считают, что достижение соглашения с израильской стороной по урегулированию в секторе Газа близко как никогда раньше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление трех радикальных движений, опубликованное в Telegram-канале ХАМАС.

Отмечается, что на встрече трех фракций, состоявшейся в Каире на минувшей неделе, подчеркивалась заинтересованность в прекращении боевых действий в секторе Газа, "поскольку возможность достижения договоренностей стала ближе, чем когда-либо ранее, при условии, что Израиль перестанет выдвигать новые условия".

В заявлении отмечается, что в ходе переговоров в Каире представители трех палестинских группировок обсудили с посредниками "развитие непрямых переговоров [с израильской стороной] о прекращении огня в секторе и соглашении по обмену заложников, а также развитие обстановки на уровне [Ближневосточного] региона".

Кроме того, делегации трех фракций высказались за "завершение проекта по формированию так называемого Комитета общественной поддержки по управлению сектором Газа и важность начала практических шагов по его созданию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gaza peace deal closer than ever, Palestinian radicals say
Версия на азербайджанском языке HƏMAS: Qəzza ilə bağlı razılaşma heç vaxt olmadığı qədər yaxındır

Другие новости из категории

Ракета SpaceX запустила на орбиту разведывательный аппарат Южной Кореи
Ракета SpaceX запустила на орбиту разведывательный аппарат Южной Кореи
21 декабря 2024 г. 18:00
Минобороны КНР: США делают все возможное, чтобы дискредитировать ВС Китая
Минобороны КНР: США делают все возможное, чтобы дискредитировать ВС Китая
21 декабря 2024 г. 17:45
Экспорт СПГ из США в Европу за 10 месяцев снизился на 23%
Экспорт СПГ из США в Европу за 10 месяцев снизился на 23%
21 декабря 2024 г. 17:37
Посольство Катара спустя 13 лет возобновило работу в Дамаске
Посольство Катара спустя 13 лет возобновило работу в Дамаске
21 декабря 2024 г. 16:45
Новые власти Сирии назначили министром иностранных дел Асаада Хасана аш-Шибани
Новые власти Сирии назначили министром иностранных дел Асаада Хасана аш-Шибани
21 декабря 2024 г. 15:59
Магдебургский террорист хотел отомстить властям Германии за исламизацию Европы
Магдебургский террорист хотел отомстить властям Германии за "исламизацию Европы"
21 декабря 2024 г. 15:54
Зеленский уволил некоторых послов, а также постпреда при ООН
Зеленский уволил некоторых послов, а также постпреда при ООН
21 декабря 2024 г. 15:45
В Сеуле из-за пожара в здании парламента эвакуировали 480 человек
В Сеуле из-за пожара в здании парламента эвакуировали 480 человек
21 декабря 2024 г. 15:18
Не менее 16 солдат погибли при атаке террористов на северо-западе Пакистана
Не менее 16 солдат погибли при атаке террористов на северо-западе Пакистана
21 декабря 2024 г. 14:52
Число погибших в результате наезда на толпу в Магдебурге увеличилось до пяти
Число погибших в результате наезда на толпу в Магдебурге увеличилось до пяти
21 декабря 2024 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi