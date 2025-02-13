ХАМАС достиг соглашения с посредниками о продолжении сделки по Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с египетскими посредниками о сохранении договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа и возобновлении сделки по освобождению заложников.

Радикальное палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с египетскими посредниками о сохранении договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа и возобновлении сделки по освобождению заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Издание со ссылкой на египетские источники базирующейся в Великобритании новостной организации Al-Araby Al-Jadeed сообщило, что сделка между ХАМАС и Израилем будет сохранена "в ее первоначальной форме" в обмен на гуманитарную помощь и топливо. Поставки в Газу должны быть осуществлены в четверг, после чего ХАМАС объявит имена трех заложников, которые будут освобождены в субботу.

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда заявил, что освобождение новой группы заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, отложено. Движение считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда "задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах". 11 февраля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением интенсивных боевых действий в Газе, если ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля.