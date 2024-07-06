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ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с Израилем

ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с Израилем Представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, которую озвучил президент США Джо Байден.
Другие страны
6 июля 2024 г. 20:56
ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с Израилем

Представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, которую озвучил президент США Джо Байден.

Как передает Report, об этом сообщили агентству Associated Press на условиях анонимности.

"Поэтапное соглашение по формуле Вашингтона будет включать полное прекращение огня на шесть недель, которое позволит освободить ряд заложников, включая женщин, пожилых и раненых в обмен на освобождение нескольких сотен заключенных палестинцев", - сообщили источники агентства.

Согласно информации, также в течение первого этапа ВС Израиля должны будут вывести войска из густонаселенных районов сектора Газа, а также позволить перемещенным на юг лицам вернуться в свои дома.

Уточняется, что реализация первого этапа сделки будет возможна, поскольку ХАМАС отказался от требований о полном выводе ЦАХАЛ из Газы.

Ожидается, что в течение шестинедельного периода представители ХАМАС и Израиля продолжат переговоры об условиях второго этапа соглашения.

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