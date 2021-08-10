Халилзад проведет в Катаре переговоры о ситуации в Афганистане

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проведет переговоры с представителями стран региона и международных организаций, чтобы найти пути урегулирования ситуации в Афганистане.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проведет переговоры с представителями стран региона и международных организаций, чтобы найти пути урегулирования ситуации в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на İnterfax.ru, об этом сообщил американский госдепартамент.

"Посол Халилзад отправился в Доху, чтобы помочь сформулировать совместный международный ответ на быстро ухудшающуюся ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе запланированных в течение трех дней нескольких встреч "представители стран региона и за его пределами, а также многосторонних организаций будут настаивать на сокращении насилия и прекращении огня (в Афганистане - ред) и на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой".