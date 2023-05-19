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Халил Сиссе: Мали не нужна "модель демократии" Франции

Халил Сиссе: Мали не нужна "модель демократии" Франции Государству Мали не нужна модель демократии Франции, диктуемая Эммануэлем Макроном.
Другие страны
19 мая 2023 г. 16:37
Халил Сиссе: Мали не нужна модель демократии Франции

Государству Мали не нужна "модель демократии" Франции, диктуемая президентом этой страны Эмманюэлем Макроном.

Об этом Report заявил Халил Сиссе, президент центра NIDEM, являющегося новой инициативой для развития Мали.

"Необходимо изгнать французские империалистические силы Макрона из нашей страны",- добавил он.

Халил Сиссе отметил, что Мали в своей истории неоднократно сталкивалась со "зверствами колониальной политики Франции".

"У нас есть своя культура и ценности, наследие и демократия. Франция разрушила нашу идентичность и культуру, даже наш официальный язык — французский. Я могу говорить по-французски, но я не хочу. Почему я должен использовать французский, если у меня есть родной язык?",- заявил президент центра.

Он отметил, что Мали хочется допиться истинной независимости: "Многие страны в Африке независимы только на бумаге. Франция фактически владеет нашими богатствами, не позволяет нам говорить на нашем родном языке".

Отношения между Мали и Францией существенно ухудшились в конце 2021 года из-за жесткой критики Парижа военных властей Мали. В январе 2022 года переходное правительство Мали выслало посла Франции и потребовало немедленного вывода всех французских войск с территории страны. В августе прошлого года последние французские военные покинули территорию Мали в связи с решением властей этой страны расторгнуть двустороннее соглашение в сфере обороны.

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Версия на азербайджанском языке Xalil Sisse: “Maliyə Fransanın “demokratiya modeli” lazım deyil”

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