Хаким Джеффрис избран главой фракции демократов в нижней палате Конгресса США

Представитель штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис избран руководителем фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США, он сменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси.

Представитель штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис избран руководителем фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США, он сменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Внутрипартийное голосование, по итогам которого демократы ожидаемо избрали 52-летнего Джеффриса руководителем фракции, проходило в закрытом режиме.

Как указывает CNN, Джеффрис стал первым темнокожим, избранным на пост главы партийной фракции в одной из палат американского Конгресса. В январе он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве главы фракции демократов, которые по итогам промежуточных выборов лишились большинства в нижней палате американского законодательного органа.