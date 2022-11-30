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Хаким Джеффрис избран главой фракции демократов в нижней палате Конгресса США

Хаким Джеффрис избран главой фракции демократов в нижней палате Конгресса США Представитель штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис избран руководителем фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США, он сменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 21:16
Хаким Джеффрис избран главой фракции демократов в нижней палате Конгресса США

Представитель штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис избран руководителем фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США, он сменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Внутрипартийное голосование, по итогам которого демократы ожидаемо избрали 52-летнего Джеффриса руководителем фракции, проходило в закрытом режиме.

Как указывает CNN, Джеффрис стал первым темнокожим, избранным на пост главы партийной фракции в одной из палат американского Конгресса. В январе он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве главы фракции демократов, которые по итогам промежуточных выборов лишились большинства в нижней палате американского законодательного органа.

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Версия на азербайджанском языке Nümayəndələr Palatasında Demokratlar Qrupunun yeni lideri seçilib

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