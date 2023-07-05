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Хакеры заблокировали компьютерные системы крупнейшего грузового порта Японии

Хакеры заблокировали компьютерные системы крупнейшего грузового порта Японии Самый крупный грузовой порт Японии в городе Нагоя (остров Хонсю, префектура Айти) подвергся кибератаке, операции в нем пришлось приостановить.
Другие страны
5 июля 2023 г. 13:11
Хакеры заблокировали компьютерные системы крупнейшего грузового порта Японии

Самый крупный грузовой порт Японии в городе Нагоя (остров Хонсю, префектура Айти) подвергся кибератаке, операции в нем пришлось приостановить.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду Kyodo.

Хакеры заблокировали компьютерные системы порта и потребовали выкуп за восстановление их нормального функционирования. Из-за этого рабочие пока не могут загружать и разгружать контейнеры с товаром.

Полиция ведет расследование инцидента. В администрации порта сообщили, что ожидают возобновления грузовых операций утром в четверг.

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Версия на английском языке Japan’s biggest port hit by suspected cyberattack

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