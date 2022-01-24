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Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat

Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat Учетная запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat оказалась взломанной и ее содержание было изменено, что дало повод австралийским политикам обвинить Китай в "иностранном вмешательстве".
Другие страны
24 января 2022 г. 11:11
Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat

Учетная запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat оказалась взломанной и ее содержание было изменено, что дало повод австралийским политикам обвинить Китай в "иностранном вмешательстве".

Как передает Report, об этом передал телеканал ABC.

По его данным, хакеры переименовали название учетной записи как "Новая жизнь австралийских китайцев" и ее содержание представили как "Предоставление информации о жизни в Австралии для китайской общины".

Председатель парламентской комиссии по разведке и безопасности Джеймс Патерсон выразил уверенность, что это дело рук китайских властей.

"Владеет WeChat (китайская инвестиционная компания) Tencent, которая является одной их самых контролируемых, теоретически частных компаний в Китае", - заявил Патерсон телеканалу Sky News.

Как сказал парламентарий, платформа WeChat якобы используется для слежки за китайцами, проживающими за границей.

В начале декабря премьер Моррисон опубликовал в соцсети WeChat заявление с осуждением публикации в Twitter официальным представителем китайского МИД изображения о преступлении австралийских военных в Афганистане.

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