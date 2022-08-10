О нас

Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Хакеры взломали сайт парламента Финляндии Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов.
Другие страны
10 августа 2022 г. 01:27
Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают финские СМИ.

"Решили нанести "дружеский" визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО", - говорится в заявлении группировки NoName057(16), размещенном в соцсетях.

Атака началась в 14:30 по местному времени (15:30, бакинское время), но к 22:00 сайт все еще недоступен.

Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают финские СМИ.

"Решили нанести "дружеский" визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО", - говорится в заявлении группировки NoName057(16), размещенном в соцсетях.

Атака началась в 14:30 по местному времени (15:30, бакинское время), но к 22:00 сайт все еще недоступен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi