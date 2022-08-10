Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов.

Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают финские СМИ.

"Решили нанести "дружеский" визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО", - говорится в заявлении группировки NoName057(16), размещенном в соцсетях.

Атака началась в 14:30 по местному времени (15:30, бакинское время), но к 22:00 сайт все еще недоступен.

Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают финские СМИ.

"Решили нанести "дружеский" визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО", - говорится в заявлении группировки NoName057(16), размещенном в соцсетях.

Атака началась в 14:30 по местному времени (15:30, бакинское время), но к 22:00 сайт все еще недоступен.