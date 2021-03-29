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Хакеры взломали почты сотрудников министерства внутренней безопасности США

Хакеры взломали почты сотрудников министерства внутренней безопасности США По меньшей мере еще один член кабмина пострадал от взлома
Другие страны
29 марта 2021 г. 14:24
Хакеры взломали почты сотрудников министерства внутренней безопасности США

Хакеры после атаки на клиентов компании SolarWinds получили доступ к учетным записям электронной почты главы министерства внутренней безопасности США и сотрудников отдела кибербезопасности. Как сообщает Report, об этом передает агентство Associated Press.

По данным агентства, речь идет об исполняющем в то время обязанности министра внутренней безопасности США Чэде Вулфе и о сотрудниках отдела кибербезопасности, занимающихся отслеживанием угроз из-за рубежа. Сам Вулф отказался комментировать эту информацию, отметив, что у него было несколько аккаунтов электронной почты.

Один из бывших чиновников администрации заявил Associated Press, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также подверглось кибератаке, при этом ведомству потребовалось несколько недель, чтобы установить, сколько серверов использовало программное обеспечение SolarWinds.

Агентство отмечает, что по меньшей мере еще один член кабмина пострадал от взлома . По словам неназванного бывшего высокопоставленного чиновника администрации, хакеры смогли получить личные графики сотрудников министерства энергетики, в том числе бывшего тогда министром Дэна Бруйетта.

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