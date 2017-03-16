Хакеры взломали микроблог McDonald's и написали оскорбления в адрес Трампа

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В микроблоге сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Twitter появилась запись с оскорблениями в адрес главы американского государства Дональда Трампа, который, в частности, называется пародией на президента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Hill.

"Дональд Трамп, вы на самом деле отвратительная пародия на президента, и мы хотели бы вернуть Барака Обаму…", - цитирует издание сообщение McDonald's, которое было быстро удалено из микролога сети ресторанов.

Позже компания сообщила в том же микроблоге в Twitter, что ее аккаунт был взломан и в настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.