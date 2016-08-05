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    Хакеры взломали форум ИГ, где обсуждались планы их атак

    Боевики обсуждали свои планы атаковать авиабазы США в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Специалисты израильской компании Intsights взломали форум, принадлежащий боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), и раскрыли планы их атак. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет израильская газета Haaretz. 

    По информации издания, на форуме боевики обсуждали свои планы атаковать авиабазы США в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Там же хакеры нашли цели, нападения на которые уже были осуществлены, например, церковь во французской Нормандии.

    Форум работает на базе мессенджера Telegram. Как хакерам удалось его взломать, в Intsights не пояснили.

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