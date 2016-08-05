Хакеры взломали форум ИГ, где обсуждались планы их атак

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Специалисты израильской компании Intsights взломали форум, принадлежащий боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), и раскрыли планы их атак. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет израильская газета Haaretz.

По информации издания, на форуме боевики обсуждали свои планы атаковать авиабазы США в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Там же хакеры нашли цели, нападения на которые уже были осуществлены, например, церковь во французской Нормандии.

Форум работает на базе мессенджера Telegram. Как хакерам удалось его взломать, в Intsights не пояснили.