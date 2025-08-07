Хакеры взломали электронную систему федеральных судов США

О нас

Другие страны
7 августа 2025 г. 10:12
Неустановленные хакеры подвергли кибератаке электронную систему регистрации и подачи дел федеральных судов США, похитив часть данных об уголовных делах и их фигурантах.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в судебной системе США.

В результате взлома могли быть похищены личные данные свидетелей и информаторов, которые включены в программы защиты, гарантирующие анонимность и безопасность. Минюст США совместно с федеральными судами пытается определить масштабы последствий этой атаки.

Взломанная электронная система состоит из двух компонентов: платформы управления делами, которую участники процесса используют для загрузки оцифрованных документов, касающихся рассматриваемых дел, и платформы для ограниченного доступа к этой информации. В системе, помимо сведений о свидетелях и обвиняемых, содержится информация об ордерах на аресты и обыски.

Версия на английском языке Hackers breach US federal court system
Версия на азербайджанском языке ABŞ məhkəmələrinin elektron sistemi haker hücumuna məruz qalıb

