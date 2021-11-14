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Хакеры взломали электронную почту ФБР

Хакеры взломали электронную почту ФБР Хакеры взломали в субботу внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 02:02
Хакеры взломали электронную почту ФБР

Хакеры взломали в субботу внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление спецслужбы.

"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации", - говорится в тексте. По сведениям агентства, участники проекта Spamhaus, занимающегося отслеживанием спама и связанных с ним киберугроз, сообщили, что хакеры разослали десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке посредством электронной почты бюро.

Согласно предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

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Версия на азербайджанском языке Hakerlər ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun elektron poçtu sındırdılar

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