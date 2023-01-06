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Хакеры взломали более 200 млн электронных адресов пользователей Twitter

Хакеры взломали более 200 млн электронных адресов пользователей Twitter Более 200 млн электронных адресов пользователей Twitter оказались взломаны хакерами.
Другие страны
6 января 2023 г. 13:04
Хакеры взломали более 200 млн электронных адресов пользователей Twitter

Более 200 млн электронных адресов пользователей Twitter оказались взломаны хакерами.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters израильский исследователь кибербезопасности Алан Гол, данные были размещены на хакерском форуме. Дата взлома точно неизвестна.

Он назвал этот инцидент "значительной утечкой". По его словам, нарушение может привести ко множеству подобных взломов и публикации персональных данных пользователей.

Reuters отмечает, что взлом мог произойти еще в 2021 годy - до того, как компанию возглавил бизнесмен Илон Маск.

В декабре 2022 года сообщалось о взломе данных 400 млн пользователей Twitter. Данные были опубликованы на форуме Breach. Утечка объяснялась уязвимостью APl (Application programming interface), которую компания обнаружила еще в 2021 году. Как сообщил Гол Reuters, он опубликовал отчет об этом после информации о взломе в декабре. Однако ему неизвестно, предприняло ли руководство Twitter шаги для устранения проблемы.

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Версия на английском языке Twitter hacked, 200 million user email addresses leaked

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