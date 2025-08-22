Хакеры вывели из строя системы десятков иранских нефтяных танкеров

Группа хакеров "Lib-Dukhtegan" взломала системы Национальной иранской танкерной компании и Иранской судоходной компании, что привело к нарушению работы 39 нефтяных танкеров и 25 грузовых судов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News Arabiya.

"Выведены из строя системы более чем 60 иранских нефтяных танкеров и грузовых судов, что привело к разрыву связей между этими судами, их портами и внешним миром. Это была одна из крупнейших кибератак, нацеленных на иранский морской сектор"- сообщили хакеры в своем заявлении.

Группировка добавила, что взлом удалось совершить, проникнув в сеть иранского холдинга "Фанава", работающего в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Данный холдинг предоставляет услуги спутниковой связи, хранения данных и платежных систем.