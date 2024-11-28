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Хакеры украли около 17 млн долларов из Центрального банка Уганды

Хакеры украли около 17 млн долларов из Центрального банка Уганды Хакеры украли 62 миллиарда угандийских шиллингов (16,8 миллиона долларов) из Центрального банка Уганды.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 14:54
Хакеры украли около 17 млн долларов из Центрального банка Уганды

Хакеры украли 62 миллиарда угандийских шиллингов (16,8 миллиона долларов) из Центрального банка Уганды.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету New Vision.

Хакеры получили доступ к ИТ-системам банка Уганды и незаконно перевели средства в начале этого месяца.

Хакерская группа из Юго-Восточной Азии отправила часть украденных денег в Японию, говорится в сообщении New Vision со ссылкой на неназванные источники в банке.

Газета отмечает, что центральный банк успешно вернул более половины украденных денег. Президент Уганды Йовери Мусевени поручил провести тщательное расследование.

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